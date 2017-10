VIDEO. Polémique avec Eric Zemmour: Omar Sy annule la promotion de son film

Omar Sy interprète le fameux docteur dans Knock, 2017. — Mars Films

La semaine dernière, l’habitué de la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, Eric Zemmour avait qualifié Omar Sy de « guignol » sur le plateau de C à Vous.

L’acteur, agacé, avait pointé du doigt la présence médiatique de l’écrivain : « on reparle de lui. On repasse son extrait et comme ça, il est présent dans les médias jour après jour. Il ne faut plus qu’il soit invité parce que c’est un criminel. ».

Mais ce mardi matin, Europe 1 a invité Eric Zemmour qui en a profité pour en rajouter une couche : « ici même, Omar Sy a demandé qu’on ne m’invite plus nulle part et m’a traité de criminel. Je veux simplement lui signaler qu’un criminel, c’est quelqu’un qui a commis un crime. Je sais bien que de Trappes à Hollywood il n’a pas eu le temps de maîtriser la langue française. Je pourrais l’attaquer en justice pour diffamation. Entre parenthèses, des criminels, il en a côtoyé si j’en crois les médias puisqu’il était très ami avec Monsieur Weinstein »

« Il ne faut plus attendre de lui la moindre réaction. »

Présent dans les médias depuis plusieurs jours pour la promo de Knock, un film de Lorraine Levy dans lequel il incarne le personnage principal, Omar Sy semble fatigué par cette chamaillerie. Résultat, il n’assistera pas à l’avant-première du film. Selon Le Parisien, l’acteur à également annulé toutes ses interviews et ses proches confient qu'« il ne faut plus attendre de lui la moindre réaction », sans doute par crainte de revoir surgir à chaque question le nom d’Eric Zemmour.

Toujours est-il que nous reverrons Omar Sy dans la peau du docteur Knock, une histoire tirée de la pièce célébrissime de Jules Romains, le 18 octobre au cinéma.