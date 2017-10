VIDEO. «The Square» expose les pires délires du milieu de l'art

#RubenÖstlund aux côtés de la Palme d'Or présente son film #TheSquare en avant-première au #CentrePompidou devant des invités prestigieux ! #TheSquareParty #CeciNEstPasUnePalme #Cannes2017 @festivaldecannes

A post shared by Bac Films (@bacfilms) on Oct 3, 2017 at 11:40am PDT