« Le Monde secret des emojis » plonge dans l’univers des émoticônes.

Un petit bonhomme y cherche son identité au gré d’aventures variées.

La technologie devient chaleureuse dans cette comédie animée.

Tout le monde connaît les emojis, ou émoticônes, mais seul Tony Leondis, réalisateur du Monde secret des emojis s’est demandé comment vivent les petites créatures qui saupoudrent de plus en plus de textos. Après avoir fait le show à Cannes et avoir été projetés à Deauville, Bof et ses copains se livrent dans les salles.

>> A lire aussi : Festival de Cannes: Les émojis jouent les stars et font craquer les badauds sur la Croisette

Bof, c’est une petite émoticône toute jaune qui est née sans filtre et qui est donc incapable d’accomplir sa fonction : représenter une émotion unique. « Ce qui m’intéresse dans ces êtres graphiques, c'est qu’ils aident les humains à faire passer leurs sentiments », souligne le réalisateur.

#LeMondeSecretDesEmojis 😜🙂😉🙃 A post shared by Le Journal de Donald | JDD (@lejournaldedonald) on Oct 14, 2017 at 4:21am PDT

Les jouets du 21e siècle

Accompagné de figures immédiatement reconnaissables, comme la part de pizza ou le petit caca, Bof cherche à déterminer son identité dans un univers très formaté. « C’est une métaphore contre un monde qui cherche à enfermer les gens dans des cases », insiste Tony Leondis. C’est en pensant à Toy Story et à la façon dont John Lasseter a fait vivre les jouets que le concept de son film lui est venu. « Les Émojis sont les joujoux du 21e siècle car tout le monde les utilise, explique-t-il. Ces créatures sont connues de toutes les tranches d’âge. »

Plusieurs mondes à la fois

Les animateurs devaient se tenir au courant des nouveautés dans un monde technologique en constante évolution, si bien que 250 émoticônes apparaissent dans le film. Leondis s’est aussi inspiré d’applications comme Candy Crush, Twitter, Spotify ou Just Dance pour enrichir son univers, tandis que Bof recherche le code qui lui permettra d’être accepté par les siens. « Explorer ces différents mondes était très excitant pour les animateurs, car il fallait trouver un moyen de rendre les personnages à la fois familiers et vivants. » C’est avec un vrai plaisir qu’on découvre ce qui se trame dans nos tablettes, ordinateurs ou smartphones...

Les Émojis à Cannes @SonyPictures A post shared by @caroklouk on Oct 15, 2017 at 11:48pm PDT

La différence, cet atout

Au terme d’aventures très inventives et rythmées, Bof va comprendre que rien ne vaut le fait de rester soi-même. « Mon film prone la différence tout en encourageant les spectateurs à lever le nez de leur écrans et pour se parler vraiment, et pas seulement par textos », souligne Tony Leondis. Le monde secret des emojis ne révolutionne pas l’animation mais sa réalisation fluide et son message de tolérance porté par un petit bonhomme jaune poussin le rendent fort sympathique.

Caroline Vié