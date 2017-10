VIDEO. «My Little Pony - le film»: Ce qui va plaire aux fans

My Little Pony - Le film de Jayson Thiessen — Metropolitan Film Export

Dans « My Little Pony - le film », les héroïnes tentent de sauver leur monde. Ce long-métrage multicolore donne vie aux jouets créés en 1983. Il pourrait plaire aussi aux adultes, du moins certains…

Jouets adulés puis héros d’une série télévisée, les poneys multicolores deviennent maintenant des stars du grand écran. My Little Pony - le film permettra au jeune public de retrouver les figurines arc-en-ciel dans une ode à l’amitié toute en tendresse dans laquelle Sia et les Kids United poussent la chansonnette.

Jayson Thiessen confronte les charmantes créatures à un sorcier résolu à leur voler leur magie. Qu’à cela ne tienne, elles ont plus d’un tour sous leur crinière et partent pour un périple où elles découvrent que l’union fait la force afin de défendre le monde qui est le leur. « Cette histoire était si épique qu’il me semblait évident qu’elle devait faire l’objet d’un long-métrage », explique le réalisateur qui travaille sur la franchise depuis près de dix ans.

On va se poser 2 secondes et parler du fait qu'ils ont mis Sia dans le film My Little Pony.



(En vrai c'est "Songbird Serenade" son nom) pic.twitter.com/9NbyLuHttq — Nat Arocas ૐ (@NatArocas) September 21, 2017

Positivons à fond !

Ces joujoux cultes commercialisés en 1983 par Hasbro ont connu plusieurs changements de looks au fil des années. Les fans devraient cependant se retrouver en pays connus en galopant dans la joyeuse contrée d’Equestria. Comme dans les figurines, chaque ponette star exprime une valeur positive - magie, gentillesse, sincérité, loyauté, générosité ou joie - dans un festival de rire et de musique.

My Little Pony Le Film - clip officiel Les Liens de l'Amitié par Erza & Gloria (Kids United): https://t.co/sjRzUwHutN via @YouTube — Trailers & BA (@ACDLTrailer) September 21, 2017

Seulement pour les enfants ?

Surprise ! Si les bambins semblent les premiers concernés par ce film bourré de bons sentiments, de nombreux adultes adorent les petits poneys et leur monde sucré. Le documentaire A Brony Tale (2014) de Brent Hodge a révélé que des fans aussi variés que des vétérans d’Irak, des garagistes ou encore des étudiants craquent pour les bestioles bariolées. Qui sait si certains parents ne se transformeront pas en « brony » (fan adulte) après avoir emmené leurs gamins voir le film ?