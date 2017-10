VIDEO. Affaire Weinstein: Jane Fonda se dit «honteuse» de ne pas avoir dénoncé les agissements du producteur

L'actrice Jane Fonda regrette de ne pas voir dénoncé le comportement du producteur Harvey Weinstein alors qu'elle était au courant depuis un an. — Andy Kropa/AP/SIPA

Elle était au courant et ressent aujourd’hui un grand soulagement. « Grâce à Dieu on en parle ! », a commenté Jane Fonda à propos du producteur américain Harvey Weinstein, accusé de harcèlement, agressions sexuelles et viols par des actrices.

NEW: @Janefonda tells me: “I found out about [Harvey Weinstein] about a year ago. And I’m ashamed that I didn’t say anything right then.” pic.twitter.com/i98SJiiUHT — Christiane Amanpour (@camanpour) October 12, 2017

« Je me sens honteuse de n’avoir rien dit »

Jeudi, sur CNN, la star a expliqué avoir pris connaissance du comportement répréhensible d’Harvey Weinstein il y a un an. « J’ai découvert ce que faisait Harvey il y a environ un an, et je me sens honteuse de n’avoir rien dit à l’époque », a témoigné Jane Fonda.

Désormais, la star parle et haut et fort des accusations portées à l’encontre du producteur. Dans une interview enregistrée jeudi et qui sera diffusée dans l’émission Hardtalk de BBC World news lundi, l’actrice, qui n’a pas été elle-même victime du producteur, explique qu’elle était restée silencieuse afin de protéger l’identité d’une des accusatrices. Une décision qu’elle regrette. « J’aurais dû être plus courageuse et je pense qu’à partir de maintenant je le serai quand j’entendrai de telles histoires », a-t-elle déclaré.

Jane Fonda regrets not speaking out sooner after hearing allegations of sexual harassment against Harvey Weinstein https://t.co/StQzi9bHb4 pic.twitter.com/8KHlO4DT0H — BBC News (World) (@BBCWorld) October 12, 2017

Si les victimes présumées n’ont pas souhaité parler plus tôt c’est parce que le producteur est « puissant » et que les jeunes femmes étaient « vulnérables » et « inquiètes que si elles parlaient ou faisaient quelque chose, leur carrière serait détruite », a estimé l’actrice, qui fut une figure de la contestation aux Etats-Unis dans les années 1960 et 1970.

Jane Fonda aurait subi des avances d’un réalisateur français

La star, qui aura 80 ans en décembre, avait confié à un magazine britannique avoir été violée enfant. A la BBC, elle s’est une nouvelle fois livrée. Quand elle avait 21 ans,elle aurait subi des avances d’un réalisateur français, celui-ci lui disant qu’il avait besoin de savoir « quels types d’orgasmes » elle avait, pour un rôle.

Jane Fonda a aussi évoqué les scandales sexuels qui ont visé l’acteur américain Bill Cosby, l’ex président du Fonds monétaire international, le Français Dominique Strauss-Kahn, et le président américain Donald Trump. « Nous avons maintenant un président dont nous savons qu’il a fait la même chose », a-t-elle affirmé. Pendant la campagne présidentielle, une vidéo de Donald Trump avait fuité dans laquelle le magnat de l’immobilier se vantait de pouvoir attraper les femmes par le sexe parce qu’il est célèbre. Pour Jane Fonda, qui a raflé deux fois l’oscar de la meilleure actrice, ces violences faites aux femmes sont « très très répandues », et pas seulement à Hollywood, « c’est une épidémie ». « J’espère que c’est un tournant », qui stoppera les agresseurs, a-t-elle conclu.