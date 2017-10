L'acteur James Van Der Beek révèle avoir été sexuellement agressé

L'acteur James Van Der Beek — Andy Kropa/AP/SIPA

Le scandale Harvey Weinstein, ce producteur américain accusé de viols et de harcèlement sexuel, libère la parole. Ce jeudi, c’est au tour de James Van Der Beek (Dawson), de s’exprimer sur ce sujet. L’acteur a dénoncé le comportement de Weinstein, et révélé avoir été lui aussi abusé par des « vieux hommes puissants ».

« Je félicite tous ceux qui prennent la parole »

« Ce dont Weinstein est accusé est criminel », écrit James Van Der Beek sur Twitter, « je félicite tous ceux qui prennent la parole », poursuit-il. Et l’acteur ne s’arrête pas là. Dans d’autres posts sur le réseau, il révèle avoir lui aussi été victime d’abus sexuels dans sa carrière. « Des hommes plus vieux et puissants m’ont attrapé les fesses. Ils m’ont coincé dans des conversations sexuelles inappropriées quand j’étais beaucoup plus jeune », dévoile-t-il. « Je comprends la honte injustifiée, l’impossibilité de dire stop. Il y a une dynamique du pouvoir qui semble impossible à surmonter », conclut l’acteur.

What Weinstein is being accused of is criminal. What he’s admitted to is unacceptable - in any industry. I applaud everybody speaking out. — James Van Der Beek (@vanderjames) October 12, 2017

I’ve had my ass grabbed by older, powerful men, I’ve had them corner me in inappropriate sexual conversations when I was much younger... — James Van Der Beek (@vanderjames) October 12, 2017