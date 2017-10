VIDEO. Quand Harvey Weinstein organisait des soirées «partouzes et cocaïne» à Cannes

Harvey Weinstein au Festival de Cannes en 2012 — NIVIERE/VILLARD/SIPA

A chaque jour son nouveau lot de révélations. De nouvelles accusations de viols et de harcèlement sexuel contre Harvey Weinstein ne cessent de déferler à Hollywood, mais pas seulement. Ce jeudi, Le Parisien révèle que le producteur organisait des soirées « partouzes et cocaïne » lors du Festival de Cannes, et qu’on le surnommait « the Pig » (« le Porc »).

« Si les chambres d’hôtels pouvaient parler… »

Visiblement, Harvey Weinstein avait ses petites habitudes quand il posait ses bagages sur la Croisette. « A Cannes, Weinstein est connu pour deux choses : les hôtels et les loueurs de yachts, a témoigné un professionnel du cinéma au Parisien. Chaque année, il y organise des fêtes avec partouzes et cocaïne. Harvey a même sur place un surnom très parlant : the Pig. Si les chambres d’hôtels pouvaient parler… »

Depuis que le scandale a éclaté, nombreux sont ceux à reconnaitre avoir déjà entendu parler des agissements du producteur. Comme Dominique Besnehard, qui lui aussi s’est confié au quotidien : « Je ne connais pas personnellement Harvey Weinstein, que j’ai juste croisé deux ou trois fois, et aucune histoire d’agression ne m’a été rapportée directement. Mais j’ai entendu des actrices raconter qu’elles avaient été convoquées dans sa chambre et qu’elles étaient parties en courant ! Il semble être, à l’égard des femmes, dans un rapport de pouvoir digne d’un Pygmalion pervers. »