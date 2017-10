Harcèlement sexuel: Quand le comportement de Harvey Weinstein faisait marrer Hollywood

Accusé de harcèlement sexuel et de viol, le célèbre producteur Harvey Weinstein a été licencié de sa boîte de production, entraînant un scandale médiatique. Mais si la parole ne semble se libérer qu’aujourd’hui, Hollywood semble avoir été en réalité au courant de la réputation de Weinstein depuis longtemps. A tel point que cela alimentait des plaisanteries à l’humour noir, comme l’explique le Washington Post.

Dans la série américaine30 Rocks, le personnage de Jenna Maroney affirme à un autre personnage : « Oh je n’ai peur de personne dans le show-business. J’ai refusé trois rapports avec Harvey Weinstein… qui m’a fait cinq propositions. » Dans une autre saison, le même personnage fait de nouveau une allusion sexuelle à Weinstein, suscitant l’incompréhension de son interlocuteur.

Harvey Weinstein's habit of abusing vulnerable women was such an open secret that 30 Rock joked about it pic.twitter.com/npTQjmRvEm

Les scénaristes de la série américaine Entourage s’y étaient également mis, en introduisant dans la saison 2 un nouveau personnage, Harvey Weingard (Maury Chaykin), basé sur Harvey Weinstein. Le personnage, obèse, est présenté comme un producteur terrifiant, coutumier des abus de pouvoir en menaçant la carrière des gens. L’allusion n’avait pas du tout plu au producteur qui avait menacé un des acteurs : « S’ils mentionnent encore mon nom, ils sont morts. »

Say what you will about Entourage, but they satirized Harry Knowles & Harvey Weinstein as creeps like 13 years ago: pic.twitter.com/HGntbi25Y4