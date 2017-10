Harcèlement sexuel: Un nouvel enregistrement accable le producteur Harvey Weinstein

Le producteur Harvey Weinstein — RE/Westcom/STAR MAX/IPx/AP/SIPA

Le producteur américain, Harvey Weinstein, est accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel, selon une enquête publiée par le «New York Times». Il a été licencié par le conseil d’administration de la Weinstein Company, la maison de production qu’il a co-fondée.

De nouveaux témoignages accablants pour Harvey Weinstein sont venus s’ajouter mardi à ceux déjà connus, dépeignant le producteur comme capable d’agression sexuelle mais aussi de viol, de manipulations et d’intimidation.

Après les révélations du New York Times jeudi qui avaient déclenché le scandale, l’actrice italienne Asia Argento et deux autres femmes ont assuré, dans un article du magazine The New Yorker paru mardi, avoir été violées par le magnat hollywoodien, dont les agissements supposés ont été dénoncés par Barack Obama et Hillary Clinton.

Harvey Weinstein réfute les accusations

« Toutes les accusations de relations sexuelles non consenties sont réfutées par Harvey Weinstein », a commenté Sallie Hofmeister, sa porte-parole, dans une déclaration transmise à plusieurs médias américains. Depuis les révélations du New York Times, Harvey Weinstein s’est mis en congé de sa maison de production, The Weinstein Company, dont le conseil d’administration l’a ensuite licencié, dimanche.

Le producteur assure que toutes les femmes qui ont fait état publiquement, en déclinant leur identité, de relations sexuelles avec lui, étaient consentantes, a affirmé sa porte-parole Sallie Hofmeister. « Harvey Weinstein a également confirmé qu’il n’y avait jamais eu de représailles contre des femmes qui avaient refusé ses avances », a-t-elle ajouté. Actuellement en cours de traitement, selon sa porte-parole, Harvey Weinstein « espère que, s’il fait suffisamment de progrès, il se verra offrir une seconde chance. »

Un enregistrement accablant

Selon le New Yorker, Harvey Weinstein lui-même, assisté des avocats et de son équipe de relations publiques a fait en sorte, depuis des décennies, que rien ne soit rendu public quant aux cas de harcèlement, d’agression ou de viols présumés. L’auteur de l’article assure que le producteur aurait même demandé à Asia Argento, ces derniers mois, de produire un témoignage en sa faveur.

Le New Yorker a également publié mardi l’extrait d’un enregistrement réalisé par la police de New York effectué alors qu’Harvey Weinstein tentait d’attirer une mannequin italienne, Ambra Battilana Gutierrez dans sa chambre. On y entend le discours insistant du producteur, entre menace et douceur, qui lui demande de « ne pas ruiner (leur) amitié pour cinq minutes » dans sa chambre.

Michelle et Barack Obama se sont dits « dégoûtés » par les accusations

Dans un communiqué publié mardi soir, Michelle et Barack Obama se sont dits « dégoûtés » par les accusations visant Harvey Weinstein. « Tout homme qui se comporte de manière dégradante avec les femmes doit être condamné et rendu responsable de ses actes, quels que soient sa richesse et son statut », a écrit l’ancien président.

L’ancienne candidate démocrate à la Maison Blanche, Hillary Clinton, s’est également déclarée mardi « choquée et écœurée par les révélations sur Harvey Weinstein », qui a financé ses campagnes électorales et celles de nombreux démocrates depuis des années. Georgina Chapman, la femme d’Harvey Weinstein, a annoncé mardi soir dans un communiqué adressé au magazine People sa séparation avec le producteur.

« Le silence doit cesser pour rompre le cycle d’impunité du harcèlement sexuel et des agressions », a tweeté l’actrice Mira Sorvino, qui dit avoir vécu avec Harvey Weistein une scène similaire aux dizaines qui émergent depuis quelques jours.