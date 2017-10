Accusations de harcèlement sexuel: Le producteur Harvey Weinstein licencié

Harvey Weinstein en janvier 2016. — Richard Shotwell/AP/SIPA

La chute de l’un des plus producteurs les plus puissants d’Hollywood a été rapide. Harvey Weinstein, accusé de harcèlement sexuel, a été licencié dimanche par le conseil d’administration de la maison de production qu’il a co-fondée, selon un communiqué de la Weinstein Company.

« A la lumière de nouvelles informations qui ont éclaté ces derniers jours sur la mauvaise conduite de Harvey Weinstein, les directeurs de la Weinstein Company - Robert Weinstein, Lance Maerov, Richard Koenigsberg et Tarak Ben Ammar - ont décidé, et ont informé Harvey Weinstein, que son travail à la Weinstein Company était terminé, avec effet immédiat », a annoncé la direction dans un communiqué cité par les médias américains.

Une « manifestation extrême » de l’inégalité hommes-femmes

Le licenciement de Harvey Weinstein intervient trois jours après la publication dans le New York Times d’une enquête révélant une série d’accusations de harcèlement sexuel à son encontre. Le producteur est accusé par plusieurs femmes, dont les actrices vedettes Ashley Judd et Rose McGowan d’avoir tenté de les masser, de les avoir forcées à le regarder nu ou d’avoir promis de favoriser leur carrière contre des faveurs sexuelles. Il avait présenté jeudi ses excuses et déclaré se mettre en « congé ».

Plusieurs stars féminines du grand écran, comme Lena Dunham ou Brie Larson, avaient exprimé leur « dégoût » à la suite des révélations du New York Times, estimant que cette affaire était une manifestation extrême de l’inégalité hommes-femmes prégnante à Hollywood.

As always, I stand with the brave survivors of sexual assault and harassment. It's not your fault. I believe you. — Brie Larson (@brielarson) October 5, 2017

Co-fondateur, avec son frère Bob, des maisons de production Miramax et de The Weinstein Company, il a accumulé les récompenses les plus prestigieuses du septième art, à Cannes ou aux Oscars notamment.