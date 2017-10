Mandy Moore et Claire Holt dans 47 meters down de Johannes Roberts — Wild Side

Dans «47 meters down», deux jolies plongeuses sont dans une cage sous l'eau.

Le suspense monte tandis qu'elles tentent d'échapper aux requins.

Ce film angoissant est disponible en e-cinema.

Carton surprise de l’été aux Etats-Unis où il a rapporté 44 millions de dollars pour un budget de cinq millions, 47 meters down de Johannes Roberts sort directement en e-cinema, sur quatre plateformes en France (6,99 euros à la location, 13,99 euros à l’achat). Ce n’est pour autant qu’il faut bouder ce suspense efficace entre film d’aventures et cinéma d’horreur.

Au programme, deux jolies plongeuses (Mandy Moore vue dans la série This Is Us et Claire Holt, remarquée dans Vampire Diaries) se laissent convaincre de se laisser enfermer dans une cage bringuebalante pour aller photographier des requins.

Un régal pour les requins

Les demoiselles appétissantes ne tardent à se retrouver par 47 mètres de fond (d’où le titre du film) tandis que les squales se lèchent les babines devant cette double portion de chair fraîche. Alors qu’ils envisagent de croquer leurs proies, les secours s’organisent et les marins essayent de rassurer les belles par radio en leur donnant des conseils pas toujours judicieux.

« Les requins sont ce qui se rapprochent le plus de vrais monstres et c’est pour cela qu’ils font si peur » déclare le réalisateur qui s’amuse à les rendre menaçants.

47 Meters Down : "Plus qu'un simple film de requins, c'est un vrai survival oppressant", selon Claire https://t.co/pfSlKWeLSZ via @allocine — Sedeck Gaidy (@SedeckGaidy) October 1, 2017

Perdues sous l’océan

Johannes Roberts fait monter le suspense autour des deux héroïnes, contraintes d’économiser leur oxygène tout en échappant aux assauts des poissons voraces. Le film nage dans le sillage des Dents de la merpour traquer des actrices fort jolies qui se sont mouillées pour lui. Claustrophobie, effets fore et une belle surprise finale attendent l’amateur de frissons et de fonds soumarins. « J’ai joué sur le fait qu’on se sent vite perdu et désorienté quand on est sous l’eau », insiste le réalisateur. Les spectateurs, améericains du moins, se sont si bien retrouvés dans son film qu’il prépare maintenant un deuxième volet.