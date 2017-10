Cinéma: J.J. Abrams va produire l'adaptation du dessin animé phénomène «Your Name»

«Your Name», de Makoto Shinkai (2016). — Toho

J.J. Abrams est un homme très occupé. Le réalisateur et producteur, qui vient de récupérer en vol les commandes de Star Wars : Episode IX après le départ de Colin Trevorrow (et travaille également sur God Particle, le troisième volet de la trilogie Cloverfield) ajoute un nouveau projet à son programme chargé : l’adaptation au cinéma du phénomène d’animation nipponne Your Name.

En pratique, Bad Robot, la maison de productions de l’homme pressé d’Hollywood, va collaborer avec Toho, le distributeur du dessin animé original réalisé par Makoto Shinkai, pour proposer une version avec des acteurs en chair et en os de l’œuvre qui a battu tous les records, rapportant 355 millions de dollars dans le monde en plus des 303 millions récoltés sur le marché japonais.

La tâche s’annonce périlleuse

Même sans parler de l’agenda plein à craquer du réalisateur, la tâche de transposer - comme ce sera probablement le cas - l’action hors de son cadre japonais tout en ménageant les nombreux fans de l’original, s’annonce épineuse. Pour se tailler un chemin digne sur le terrain miné des adaptations de dessins animés japonais, J.J. Abrams pourra s’appuyer, notamment, sur les « précédents » Ghost in the Shell et Death Note, deux œuvres nipponnes majeures dont les versions hollywoodiennes ont essuyé des tempêtes de critiques et de procès en « whitewashing », pour leurs castings qui manquaient de diversité.

En attendant d’en savoir plus sur le film, un dessinateur japonais s’est déjà amusé à imaginer l’action de Your Name dans un cadre américain (voir la version anglaise par ici).