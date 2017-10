VIDEO. Michael Haneke: «Si on coupait Internet demain, ce serait la fin du monde.»

Isabelle Huppert dans Happy end de Michael Haneke — Les films du Losange

« Happy end » est un drame familial feutré, à la fois amusant et glaçant.

Michael Haneke est (pour une fois) revenu bredouille de Cannes avec ce film.

Sans y être montrés outrancièrement, Internet et les réseaux sociaux y jouent un rôle important.

C’est un drame dans une famille française presque ordinaire que raconte Happy end. Michael Haneke, réalisateur lauréat de deux Palmes d’or pour Amour et Le ruban blanc (2009), a réuni Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert et Mathieu Kassovitz pour ce film choral à la fois pessimiste, amusant et sidérant, hélas reparti bredouille du dernier Festival de Cannes.

Comme à son habitude, le cinéaste autrichiendénonce les mesquineries et autres travers de l'espère humaine. Dans son art de manier la cruauté du monde, il intègre cette fois les réseaux sociaux. A 75 printemps, Michael Haneke n’est ni sur Twitter, ni sur Facebook lui-même, mais il s’y intéresse vivement. « La technologie a complètement changé nos vies et ce n’est pas fini. Comme je le dis toujours : j’attends d’être surpris et je sais que je le serai et mes enfants et mes petits-enfants encore plus que moi », déclare-t-il à 20 Minutes.

Internet, cet univers incontournable

Dès les premières images de Happy End, le spectateur est scotché. « Pour la scène d’ouverture, filmée avec un iPhone, je me suis inspiré de l’histoire vraie d’une jeune Japonaise qui a empoisonné sa mère et qui a diffusé le processus sur Internet », explique le réalisateur. Un comportement qui n’est pas loin de rappeler Benny’s video (2005), où un ado filmait le meurtre d’une copine comme un événement anecdotique.

« Depuis dix ans, Internet s’est démocratisé. Il m’est impossible de parler du monde moderne sans l’inclure dans mon scénario », précise Michael Haneke qui a utilisé une véritable séquence de hip-hop repérée sur la Toile pour l’inclure dans son film. « C’est un style de mise en scène que j’aurais été incapable de reproduire de façon crédible », avoue-t-il.

Une affaire de dépendance

Le réalisateur confesse passer beaucoup de temps sur son téléphone portable. « Je pense que de toute l’histoire de l’humanité, on n’a jamais été aussi dépendant que nous le sommes aujourd’hui des écrans. Si on coupait Internet demain, ce serait la fin du monde. »

Cette dépendance, que le cinéaste évoque par des détails parfois insignifiants, renforce la vacuité et le manque d’empathie des personnages vis-à-vis de leur entourage. « Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont dangereux en eux-mêmes, c’est ce que les gens en font ! Comme le cinéma, tout est une question de morale ». Et celle d’Happy end mérite le déplacement.