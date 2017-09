VIDEO. «Petit Spirou», «Un beau soleil intérieur»: Philippe Katerine est-il le dernier des excentriques?

Caroline Vié et Thomas Lemoine

FANTAISISTE Le chanteur devenu acteur est à l’affiche du « Petit Spirou » et de « Un beau soleil intérieur » dans des rôles savoureux…

Phillipe Katerine dans Le petit Spirou de Nicolas Bary — La belle company

Quand il ne chante pas, Philippe Katerine joue la comédie.

Il est chef de chorale dans « Le petit Spirou » et dragueur amoureux dans « Un beau soleil intérieur ».

Acteur ou chanteur, cet excentrique séduit par sa fantaisie.

On ne s’ennuie jamais avec Philippe Katerine ! Le chanteur qui veut qu’on le laisse « manger sa banane tout nu sur la plage » n’a rien perdu de sa bonne humeur en passant par la case cinéma. Dans Le petit Spirou de Nicolas, il incarne un chef de chorale très rock’n’roll et dans Un beau soleil intérieur de Claire Denis, il est un dragueur amoureux de « poiscaille » et de Juliette Binoche. Ces deux rôles irrésistibles sont à l’image de ce fantaisiste impénitent.

Philippe Katerine est comme Le Louxor, on l’adore. La seule chose qui semble l’intimider, ce sont les poules qu’élève sa compagne Julie Depardieu. Il a une peur bleue de ces volatiles. Pour le reste, c’est plutôt lui qui effraie Eric et Ramzy dans La Tour 2 contrôle infernale ou qui impressionne jusqu’aux Américains du Tonight Show. Même sa petite ville de naissance a voulu l’honorer en créant un rond-point à son nom ! Katerine serait-il le dernier excentrique ? Il est en tout cas l’un des plus aimés qu’on espère voir longtemps nous amuser par sa liberté de ton.