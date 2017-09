VIDEO. Liam Neeson arrête les cabrioles

L'acteur Liam Neeson — WENN

Ces dernières années, à la suite de Taken, Liam Neeson s’est trouvé une petite rente inattendue en devenant, un peu à la surprise générale, héros de film d’action. Une reconversion étonnante pour un comédien élevé au cinéma plutôt classique, ou du moins, habitué aux rôles qui n’exigent pas spécialement de tirer dans tous les coins.

Visiblement, c’est à ça qu’il aimerait revenir aujourd’hui, considérant qu’il n’a plus l’âge de ces bêtises qui, d’après lui, sont arrivées comme « un accident ». « Ils continuent de me proposer des sommes considérables pour que je fasse ce genre de trucs, mais je leur réponds,” Les gars, vous êtes sérieux, j’ai 65 ans putain, le public va finir par ne plus y croire !” », a-t-il confié à Sky News.

>> A lire aussi : VIDEO. Liam Neeson sera à l’affiche du remake de «Appel Inconnu»

Un dernier pour la route

Si Taken a pavé la voie du film d’action pour Liam Neeson, qui s’est prêté au jeu en enchaînant trois épisodes, il ne s’est pas arrêté là. Sans Identité, Non Stop, Le Clash des Titans, L’Agence Tout Risque, Battleship, aujourd’hui, on ne compte plus les films dans lesquels Liam Neeson a dû faire preuve de prouesses physiques dignes des plus grands héros d’action.

Mais après Hard Powder, un dernier film d’action attendu l’année prochaine, dans lequel il retrouvera Laura Dern et Emmy Rossum, Liam Neeson compte bien rejoindre ses pénates, et retourner, tant qu’à faire, dans quelques films peut-être un peu plus engagés. Mais vu le flop de Silence, le dernier long-métrage de Martin Scorsese très éloigné des films d’action, pas sûr que le public l’attende encore dans ces rôles.