VIDEO. Vincent Cassel devient Gauguin avec les dents gâtées et le pinceau à la main

AVENTURES L’acteur livre une composition réussie en montrant comment le peintre a trouvé l’inspiration et l’amour en Polynésie…

Vincent Cassel dans Gauguin -Voyage de Tahiti d'Edouard Deluc — StudioCanal

Vincent Cassel incarne le peintre mythique dans « Gauguin - Voyage de Tahiti ».

Il a beaucoup travaillé pour être crédible dans son rôle.

Ce récit est inspiré de « Noa Noa », carnet de voyage écrit par l’artiste.

Comment un acteur (très) connu peut-il être crédible dans la peau d'un autre homme célèbre ? Après avoir reçu un César pour avoir incarné Mesrine chez Jean-François Richet, Vincent Cassel récidive en devenant un peintre mythique dans Gauguin - Voyage de Tahiti d' Edouard Deluc. Le réalisateur suit l’artiste à partir du moment où il quitte la France en 1891 dans l’espoir de retrouver son inspiration.

« Comme Gauguin, Vincent s’affranchit des conventions, se montre entier, quitte à déplaire », explique le réalisateur qui décrit comment l’artiste est tombé en amour pour la Polynésie (et la belle Tehura incarnée par Tuheï Adams). Le cinéaste se défend d’avoir signé un biopic, préférant classer son film dans la catégorie « aventures »: celles d’un artiste paumé qui retrouve l’envie de peindre à Tahiti. Comme récemmentGuillaume Gallienne dans Cézane et moi de Danièle Thompson ou Vincent LindondansRodin de Jacques Doillon, l’acteur a cultivé sa ressemblance avec son modèle.

La liberté de créer

Contrairement aux comédiens incarnant des célébrités récentes, Vincent Cassel n’a pas pu s’appuyer sur des films ou enregistrements du peintre. Il lui a fallu tout inventer sans avoir la tentation d’imiter Paul Gauguin. Cela lui a donné une grande liberté pour incarner le personnage de cet homme amaigri et dévoré par son art. « L’essentiel est qu’on y croit », dit-il.

Marquisien d'un jour... #bodyboard #shredder #noanoa #gauguin #shoot #actors #makeup @frederiqueney A post shared by Vincent Cassel (@vincentcassel) on Oct 14, 2016 at 10:43am PDT

Le geste professionnel

A l’instar de Gallienne et Lindon, Vincent Cassel s’est mis au boulot pour acquérir les gestes d’un peintre. Pinceaux, toiles et palettes à portée de mains, il a pris goût à la peinture au point de publier ses toiles sur son compte Instagram où l’on peut notamment voir ce portrait de sa compagne Tina Kunakey.

The girl from Bidarema...Mata'u 'oe ia'u? 👻@tinakunakey #noanoastylee #gauguin #1stpaintingever A post shared by Vincent Cassel (@vincentcassel) on Sep 20, 2016 at 11:43pm PDT

Comme Gauguin ou presque

Un article de journal datant de 1891 décrivait Paul Gauguin comme un homme robuste, aux yeux clair et au parler franc, Vincent Cassel a tout fait pour lui ressembler physiquement, acceptant de perdre du poids, de mettre de fausses dents et de laisser pousser sa barbe pour être le plus méconnaissable possible.

My❤️❤️ #practicingmygauguinstyle #noanoa #aquarelle #ostalapia A post shared by Vincent Cassel (@vincentcassel) on Sep 30, 2016 at 12:29pm PDT

Au musée et à la bibliothèque

Comme ses petits camarades avant lui Vincent Cassel a fait ses devoirs : il a parcouru les musées pour découvrir les œuvres de Gauguin puis s’est imprégné de Noa Noa, le carnet de route tenu par le peintre dont Edouard Deluc s’est librement inspiré pour écrire son scénario. Tout ce travail a payé: l'acteur est étonnant face à ses toiles ou à sa belle Tahitienne