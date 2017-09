QUIZ. De «La Classe américaine» à «Le Redoutable», connaissez-vous les répliques cultes des films de Michel Hazanavicius ?

Carton ouvrant «La Classe américaine» — Warner Bros - Canal +

Michel Hazanavicius s’est fait connaître par un téléfilm culte : « La Classe américaine : Le Grand Détournement ».

Il a obtenu cinq Oscars à Los Angeles pour « The Artist ».

Son dernier film est un portrait de Jean-Luc Godard tirant sur la satire.

Ah George… George Abitbol, l’homme le plus classe du monde. Diffusé sur Canal + en 1993, « La Classe américaine : Le Grand Détournement » (coréalisé avec Dominique Mézerette) est un improbable mashup mettant en scène les stars des films Warner Bros dans des dialogues hilarants et bien évidemment… détournés. Michel Hazanavicius nous gratifiera par la suite d’autres pépites dont deux OSS 117 de folie et « The Artist ». Portrait pastiche de Jean-Luc Godard, « Le Redoutable » avec Louis Garrel et Stacy Martin garde la verve de ses précédents opus. À cette occasion, nous avons sélectionné quelques répliques cultes de sa cinématographie (et nous avions l’embarras du choix !)

