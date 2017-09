«Hellboy»: La première photo du nouveau demi-démon a été dévoilée

«Hellboy en enfer» (extrait) — Mike MIGNOLA & éditions Delcourt

Le compte Twitter officiel du reboot de Hellboy a dévoilé mercredi une première image de David Harbour. L’acteur de Stranger Things prend la suite de Ron Perlman dans la peau du personnage de demi-démon. Le nouveau Hellboy, réalisé par Neil Marshall, a débuté son tournage mercredi, comme l’a confirmé Daniel Dae Kim (Lost, Hawaii Five-O) selon Deadline, qui incarnera le major Ben Daimio à la place d’Ed Skrein.

Ed Skrein se retire

Ce dernier, connu pour ses rôles dans Game of Thrones, Le Transporteur 4 et Deadpool, avait rejoint le casting pour interpréter le Major Ben Daimio, un personnage d’origine asiatique dans le comics original, avant de se rétracter. Comme pour Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell et d’autres films avant (Noah, Gods of Egypt, Lone Ranger…), ce choix de casting a été mal reçu par les fans et qualifié de « whitewashing ».