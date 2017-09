VIDEO. L'actrice Shailene Woodley raconte son arrestation

Shailene Woodley — WENN

« Quand on vous arrête, on réalise que personne ne peut vous sauver. » C’est par cette phrase que Shailene Woodley commence le récit de son arrestation pour le magazine Marie Claire. L’actrice de Divergente et Snowden a en effet été arrêtée par la police lors d’une manifestation contre la construction d’un pipeline dans la réserve indienne de Standing Rock dans le Dakota du nord.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que son statut d’actrice ne l’a pas vraiment aidé dans ce moment difficile. « On m’a fait une fouille corporelle. On m’a déshabillée, on m’a forcée à me retourner, à m’écarter les fesses, à me pencher. Ils cherchaient de la drogue dans mon cul, a-t-elle déclaré. Quand on ferme la porte d’une cellule derrière votre dos, vous savez que vous ne pouvez plus compter sur personne. S’il y a un feu et qu’ils refusent d’ouvrir, vous mourrez, comme un animal en cage. »

Comme au cinéma

Si la manifestation a permis un arrêt momentané de la construction du pipeline sous l’administration Obama, le chantier a redémarré avec l’arrivée de Donal Trump au pouvoir. D’après elle, les scènes d’opposition avec la police sur Standing Rock avaient un aspect complètement surréaliste « Quand j’ai vu un tank arriver je me suis dit que j’étais en plein dans une scène de Divergente, indique-t-elle. La seule fois où j’avais vu un engin pareil c’était sur le tournage du film. »

L’actrice qui a dû plaider coupable lors de sa rencontre avec le juge est à présent sous liberté conditionnelle et ne peut donc plus participer à de nouvelles manifestations sous peine de retourner en prison.