VIDEO. Darren Aronofsky explique le succès de Jennifer Lawrence

Darren Aronofsky pense que ce qui a permis à Jennifer Lawrence de percer à Hollywood est son honnêteté sans faille. « C’est l’une des personnes les plus honnêtes de la planète, a-t-il déclaré comme le rapporte Hollywood. com. C’est sûrement pour cela que les gens aiment son personnage public, car il s’agit de qui elle est en vrai. Il n’y a pas d’arnaque. Si elle ne comprend pas quelque chose ou qu’elle n’est pas d’accord, elle le dira et ce sera fini. »

Le réalisateur est en couple avec l’actrice de 27 ans, qu’il a rencontré sur le tournage de Mother !, dans lequel elle joue pour la première fois un rôle de femme vulnérable, très différent de celui qu’elle interprétait dans Hunger Games.

Une actrice aux multiples talents

Du personnage, Darren Aronofsky raconte : « Je ne crois pas qu’elle ait déjà joué un personnage si vulnérable. Elle joue plutôt des femmes fortes et héroïques, et elle a tapé dans des réserves qu’elle ne pensait pas avoir. »

Jennifer Lawrence, quant à elle, est heureuse avec le réalisateur. « J’ai eu des relations avant dans lesquelles j’étais juste confuse. Avec lui je ne suis pas confuse. »

On on retrouvera Jennifer Lawrence ainsi que Javier Bardem dans Mother ! dès le 15 septembre.