«Le diable s'habille en Prada»: La scène coupée qui change (un peu) le film

« Je viens de voir cette scène coupée du Diable s’habille en Prada pour la première fois, et franchement, elle change tout le film pour moi. » Le journaliste et twittos américain Spencer Althouse n’en revient pas et a voulu partager sa découverte avec le reste du monde.

La fameuse scène voit Andrea (Anne Hathaway) voler au secours de Miranda (Meryl Streep) lors d’un gala de charité. En effet, le mari de cette dernière a un peu trop bu et interpelle le patron de sa femme comme un vulgaire serveur. Ambiance.

Miranda Priestly serait capable d’empathie, de gentillesse ? Impossible

Andrea détourne l’attention pour éviter un scandale, et l’on peut alors voir Miranda la remercier du bout des lèvres : « Thank you ». La stagiaire n’en croit pas ses yeux, et les spectateurs non plus.

Miranda Priestly serait capable d’empathie, de gentillesse ? Elle, la reine de glace, inspirée d’Anna Wintour, la terrible Boss du magazine Vogue ? Impossible. C’est d’ailleurs pourquoi la scène est restée sur la table de montage, avant de se retrouver dans les bonus DVD.