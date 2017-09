«Star Wars: Les Dernier Jedi»: Découvrez BB-9E, le BB-8 du côté obscur (et plein d'autres jouets)

BB-9E, le nouvel androïde de «Star Wars - Les Derniers Jedi», jumeau maléfique de BB-8 — Lucasfilm / Disney

Que le « Force Friday II » soit avec vous. A trois mois de sa sortie en salle, Star Wars - Les Derniers Jedi débute son marathon promo, avec le grand déballage de sa gamme de jouets. Des pin’s, T-shirts, peluches, figurines, ensembles de lit, sac à dos, drones télécommandés ou encore bijoux. L’occasion également d’apprendre quelques informations sur ce mystérieux Episode VIII et découvrir de nouveaux personnages.

Get a peek at some of the items arriving for #ForceFridayII. What's your must-have collectible from #TheLastJedi?

BB-9E œuvre du côté obscur

A l’instar des porgs, d’adorables oiseaux qui vivent sur la planète Ahch-To, où Luke Skywalker est parti en exil, et devraient faire la paire avec Chewbacca. Ces nouveaux jouets permettent aussi d’avoir un meilleur aperçu de Snoke, le grand méchant de cette nouvelle trilogie. Mais la star de ce « Force Friday II » est peut-être BB-9E, comme l’était BB-8 avant lui. D’ailleurs, les deux androïdes sphériques sont sûrement cousins, sauf que BB-9E œuvre du côté obscur, a priori aux côtés de Kylo Ren. Ok, il est noir et gris, il voit rouge, il fait des bruits flippants, mais n’est-il pas mignon ?

7.541 pièces pour 799€

BB-9E sera bientôt disponible au prix de 169,99€, mais il ne sera pas seul, puisque le constructeur Sphero sort aussi un autre robot, un certain R2-D2. Oui, vous pourrez contrôler le mythique androïde de la saga avec votre smartphone, cette fois pour 199,99€. L’autre gros morceau du « Force Friday II » est très gros, puisqu’il s’agit d’un Faucon Millenium en Lego, 7.541 pièces pour 799€. « Cher petit papa Noël, j’ai été un Jedi très sage cette année… »