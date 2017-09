VIDEO. Jeanne Balibar: «Le tournage de "Barbara" était comme une expérience de spiritisme»

Jeanne Balibar dans Barbara de Mathieu Amalric — Roger Arpajou/Gaumont

Jeanne Balibar retrouve Mathieu Amalric pour « Barbara ».

Elle émerveille dans ce rôle où elle laisse cours à sa créativité.

Plus qu’un biopic, le film est une évocation de la chanteuse.

Découvert à Cannes en ouverture de la section Un certain regard, Barbarade Mathieu Amalric n’a rien d’un biopic ordinaire. Jeanne Balibar se glisse dans la peau d’une actrice se préparant à incarner la chanteuse pour un film dont la liberté de ton fait penser à une improvisation de jazz. Cette œuvre musicale et ludique enchante par son intelligence et son originalité.

Le spectateur ne sait bientôt plus si c’est l'actrice ou si c'est Barbara elle-même qu’il voit tant les deux s'entremêlent pour l’enchanter. Au sommet de son talent, Jeanne Balibar est merveilleusement mise en valeur par son metteur en scène et ancien compagnon qui s’est mitonné un personnage de réalisateur exigeant. Elle a confié à 20 Minutes comment elle a travaillé pour livrer cette performance exceptionnelle dans un film où on se plaît à débusquer le vrai du faux.

Avez-vous eu l’impression de la comprendre ?

L’idée n’était pas tant de ce comprendre cette femme mystérieuse, mais de fasciner le public autant que Mathieu et moi l'étions par sa personnalité. Le tournage était comme une expérience de spiritisme où elle se manifestait aux moments les plus inattendus ! J'avais parfois l'impression qu'elle était avec moi...

Comment êtes-vous parvenue à ressembler à ce point à Barbara ?

Comme nous souhaitions percer le personnage par l’intermédiaire de sa musique, j’ai beaucoup écouté ses chansons. Je me suis imprégnée de ses textes et j’ai étudié sa technique de chant qui n’était pas évidente à reproduire. C’était vraiment coton comme boulot ! J’ai aussi étudié sa gestuelle car elle se déplaçait parfois comme une danseuse.

standing ovation #mathieuamalric #jeannebalibar #barbarafilm #uncertainregard #Cannes2017 A post shared by Loles Fanlo (@chulita) on May 18, 2017 at 2:08pm PDT

Vous sentez-vous proche de Barbara ?

Pas du tout ! Nous n’avions pas la même conception de la vie et je ne me serais jamais vue passer la mienne en tournée ! Je peux cependant adhérer à son idéal de sincérité et d’ouverture dans son travail. C’est ce à quoi j’aspire sans avoir pour autant la prétention de l’égaler.

Jeanne Balibar dans le rôle de Barbara ....Ufff hâte de voir !❤️ pic.twitter.com/cNRFDvrDAT — NANOU (@twintane) August 15, 2017

Êtes-vous plus en phase avec l’actrice que vous incarnez ?

Non plus ! Elle effectue des recherches à n’en plus finir sur Barbara, ce que je n’ai absolument pas fait... Si ce n’est par son intermédiaire, vu que je joue son personnage. C’est cet aspect « jeu de miroirs » qui m’a séduite dans le film. Mathieu et moi nous sommes beaucoup amusés à brouiller les pistes...