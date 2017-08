Kev Adams bientôt à l'affiche d'un film hollywoodien?

Kev Adams incarnera Kid Paddle au cinéma — LaurentVu/SIPA

La star d’Aladin sur le point de s’exporter ? D’après le site américain Deadline, l’acteur français aurait été choisi pour participer à une comédie d’action hollywoodienne : The Spy who dumped me. Toujours selon le site, Mila Kunis, Justin Theroux, Gillian Anderson et Kate McKinnon figureraient au casting du film en question, censé sortir en juillet 2018.

Le pitch du film serait simple : deux meilleures amies, interprétées donc par Mila Kunis et Kate McKinnon se retrouvent embringuées dans un complot international. L’une des deux jeunes femmes découvre que son copain, qui vient de la larguer, est un espion.

Kev Adams avait déjà fait parler de lui plus tôt dans la semaine après l’annonce de sa participation à l’adaptation prochaine de la bande dessinée Kid paddle au cinéma.