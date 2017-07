L'acteur et scénariste Sam Shepard est décédé à l'âge de 73 ans

L'acteur Sam Shepard est décédé à l'âge de 73 ans — BEHAR ANTHONY/SIPAUSA/SIPA

L’acteur américain Sam Shepard, connu pour sa présence à l’écran et plusieurs rôles marquants mais aussi pour ses qualités d’auteur, est décédé jeudi, a annoncé ce lundi un porte-parole de sa famille au New York Times.

Contacté par l’AFP, l’agent de l’artiste s’est refusé à tout commentaire au sujet du décès de celui qui avait été nommé pour l’Oscar du meilleur second rôle en 1984 pour L’étoffe des héros.

« L’une des voix les plus originales de sa génération »

Comme l’a révélé le site broadwayworld.com, confirmé par le New York Times, Sam Shepard est décédé la semaine dernière, dans sa maison dans l’État du Kentucky. Acteur (L’étoffe des héros, Les moissons du ciel) et scénariste (Paris, Texas de Wim Wenders en 1984 notamment), il était considéré comme « l’une des voix les plus originales de sa génération », selon le New York Times. Auteur de 44 pièces de théâtre et de plusieurs romans, il a reçu le prix Pulitzer en 1979 pour sa pièce dramatique Buried Child.

Côté vie privée, Sam Shepard a eu une relation avec l’artiste Patti Smith, et a vécu avec l’actrice Jessica Lange de 1982 à 2009, avec qui il a eu deux enfants.