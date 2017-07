«Star Wars 8»: Le Suprême Leader Snoke se révèle en chair et en os (numériques)

MÉCHANT Dans « Les Derniers Jedi », le personnage machiavélique devrait prendre plus d’importance…

Le personnage de Snoke tel qu'il sera présenté dans Star Wars 8 — Lucasfilm Ltd

Certains le craignent, d’autres trouvent qu’il craint. Snoke, le nouveau grand méchant mystérieusement machiavélique de la nouvelle trilogie Star Wars, a divisé les fans. Sa dimension hors norme l’a rendu effrayant ou ridicule, selon les avis.

Andy Serkis en robe de soie

Le Suprême Leader (un nom qui ne dépareillerait pas dans l’offre de burgers d’une certaine enseigne au « M » doré), mentor de Kylo Ren, n’apparaissait que sous forme d’hologramme dans Le Réveil de la Force, l’épisode 7 de la saga. Pour Les derniers Jedi (sortie le 13 décembre 2017 en France), Snoke sera visible en chair et en os numériques (le personnage est incarné en performance capture par Andy Serkis). Sur une image dévoilée par Disney, il apparaît palot et décharné, et vêtu d’une « robe de soie dorée ornée d’un motif très décorée ».

L’image ne donne aucune indication de sa taille véritable. De nombreux observateurs estiment tout à fait possible que le Suprême Leader ait en réalité une taille normale, voire ne soit pas plus grand que Yoda.