VIDEO. «Lou», le court présenté avant « Cars », est né du harcèlement scolaire de son réalisateur

Lou de Dave Mullins — Pixar

Ce court-métrage a pour héros un monstre craquant.

Le réalisateur a puisé dans son passé pour le créer.

Il est conçu pour rassurer les enfants persécutés à l'école.

Dave Mullins n’a pas toujours rigolé à l’école mais il est heureux aujourd’hui de voir son court-métrage Lou présenté avant Cars 3 de Brian Fee.

« C’est un pied de nez à tous les durs des cours de récréations qui empoisonnent la vie de leurs camarades, explique-il à 20 Minutes. Je me souviens encore de l’un d’eux qui me piquait mes jouets à la maternelle ! Il nous terrorisait tous sans que nous osions le dénoncer. »

Lou est une réponse toute en tendresse à cette expérience traumatisante. C’est un petit monstre craquant. Composé de tous les objets volés par un gamin et laissé dans une caisse, il va s’animer pour forcer le dur à réfléchir sur sa mauvaise conduite. « John Lassiter a tout de suite craqué pour le concept », se souvient Mullins qui signe une première réalisation très touchante sous l’égide des studios Pixar.

Un processus collaboratif

« Le plus dur était de créer le personnage du gamin voleur, explique-t-il. Il ne fallait pas qu’il soit trop antipathique. » Mullins a fini par trouver une raison expliquant son comportement. Le spectateur la découvre à la fin de cette belle histoire qu’il aura mise des mois à peaufiner. « A Pixar, tout le monde vous aide en donnant ses idées, ce qui fait que les choses évoluent constamment. Lou a connu plusieurs versions avant de devenir celui que l’on voit aujourd’hui. Il a longtemps été le voleur avant que je décide de tout changer pour livrer un message contre le harcèlement scolaire. »

Rassurer les enfants

On adore rapidement ce petit être au regard expressif. « Choisir les objets qui y sont inclus n’a pas été simple car nous avons voulu qu’il s’agisse de choses universelles et intemporelles. » Un gant de baseball, un pull, des balles et un ressort entrent dans la composition de l’adorable Lou. Les animateurs se sont arraché les cheveux pour le faire bouger tout en lui donnant une personnalité. « J’aimerais qu’il rassure les gamins qui craignent les durs de leur classe en leur montrant qu’ils sont autant à plaindre qu’à blâmer », explique Mullins. Ce serait chouette que son ancien persécuteur puisse voir son film et se souvienne de leur passé commun.