Comic Con 2017: «Thor 3», «Justice League», «Ready Player One»... Le plein de trailers!

Extrait du trailer de «Thor : Ragnarok» dévoilé lors du Comic Con 2017 — Disney / Marvel

Le Comic Con, c’est ce moment de l’année où tous les héros de la pop culture se retrouvent à San Diego pour des annonces et des conférences, et où les fans du monde entier doivent se contenter des comptes rendus (souvent) et des bandes-annonces (parfois). Cette édition 2017 s’est montrée plutôt généreuse avec des images de Thor : Ragnarok, Justice League, Bright, Pacific Rim : Uprising, Kingsman : Le Cercle d’oret surtout le nouveau Steven Spielberg, Ready Player One. Manque juste à l’appel, Avengers : Infinity War, dont un premier teaser a été montré sur place mais pour lequel il faudra attendre un peu - à moins de se contenter de la version cracra qui a fuité.

Dans Thor : Ragnarok, le dieu du tonnerre, Loki et Hulk font équipe contre Cate Blanchett, et impossible de ne pas penser aux Gardiens de la galaxie devant le trailer haut en couleur. Une autre super-team se réunit cette fois dans Justice League, pour faire face à ce qui semble être une invasion extraterrestre. Heureusement, la bande-annonce, aussi spectaculaire soit-elle, n’en révèle pas trop. Pour l’instant.

Mais la surprise reste le teaser de Ready Player One, adapté d’un best-seller de la littérature SF, où un adolescent se lance dans une chasse au trésor dans un monde virtuel et culturel. En effet, on n’y compte plus les références pop, du Géant de fer à Freddy Krueger en passant par la DeLorean de Retour vers le futur. Le tout réalisé par le maître du genre, Steven Spielberg lui-même. En salle le 28 mars 2018.