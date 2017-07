Mort de John Heard, l'acteur qui oubliait Macaulay Culkin dans «Maman j'ai raté l'avion»

John Heard et Catharine O'hara dans — Moviestore/Shutterstock/SIPA

Sexisme et patriarcat obligent, c’est à sa femme que l’on reprochait de systématiquement oublier leur turbulent fils dans la série des Maman j’ai raté l’avion. N’empêche, John Heard était tout autant responsable de l'oubli, et donc du succès de ces films qui ont surtout révélé le jeune Macaulay Culkin. L’acteur américain est mort à l’âge de 72 ans. D’après TMZ, le corps de John Heard a été retrouvé vendredi 21 juillet dans une chambre d’hôtel à Palo Alto, en Californie, où il était en convalescence après une opération du dos.

Flic ripou dans Les Sopranos

Si le succès des films où il donnait la réplique à Catharine O’hara, John Heard a connu une longue et fructueuse carrière. Avant le premier Maman j’ai raté l’avion, il avait joué dans Big face à Tom Hanks. Et récemment, il apparaissait dans le nanar ultime des années 2010, Sharknado. Son rôle de Peter McCallister a aussi éclipsé sa carrière à la télévision. John Heard avait ainsi joué dans Deux Flics à Miami, New York Police Judiciaire, Les Experts Miami, Prison Break et Les Soprano, rôle pour lequel il avait été nommé aux Emmy Award.

«Maman j'ai raté l'avion»: Macaulay Culkin retrouve son rôle, 25 ans après

Travailleur acharné, il tournait plusieurs films par an. Cinq de ses films sont encore à sortir.