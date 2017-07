Jennifer Lawrence, «pas assez jolie» pour jouer le rôle de Sharon Tate dans le film de Tarantino?

Jennifer Lawrence à la fashion week de Paris le 3 juillet 2017 — Beretta/Sims/Shuttersto/SIPA

« Pas assez jolie ». Alors que Jennifer Lawrence et Margot Robbie sont toutes deux pressenties pour interpréter le rôle de Sharon Tate dans le film sur la « famille Manson » que réalisera Quentin Tarantino, la sœur de la défunte a fait son choix. Pour Debra Tate, Jennifer Lawrence ne remplirait tout simplement pas les critères de beauté nécessaires.

« Elle n’est pas assez jolie pour jouer Sharon »

« Ce sont des actrices toutes les deux extrêmement talentueuses, mais je choisirai Margot, simplement en raison de sa beauté physique. Sa prestance est également similaire à celle de Sharon » a estimé sa sœur Debra Tate auprès du siteTMZ, tel que le rapporte La Parisienne. « Je n’ai rien contre Jennifer Lawrence mais elle n’est pas assez jolie pour jouer Sharon. C’est horrible à dire mais j’ai mes standards. La beauté physique ne devrait pas être si importante mais les six ans de vie publique de Sharon ont été uniquement basés sur cette allure incroyablement belle, naturelle et parfaite », poursuit-elle.

Tarantino suivra-t-il l’avis de Debra Tate ? Rien n’est certain. Toutefois, la sœur de la défunte aimerait beaucoup joindre le réalisateur afin de garder la main sur le projet. « Je pense que Monsieur Tarantino devrait me contacter (…) Je ne suis pas nécessairement opposée à ce projet mais je suis très inquiète de la façon dont il va dépeindre ma sœur, explique-t-elle. Et j’aimerais m’asseoir et discuter avec lui. Il doit la décrire telle qu’elle était, ne pas le faire de façon sensationnelle ou utiliser ces rumeurs dingues qui traînent sur Internet ». On risque d’en entendre à nouveau parler.