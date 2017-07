VIDEO. «La Colle» n'a rien d'une punition, bien au contraire

Arthur Mazet et Karidja Touré dans La Colle d'Alexandre Castagnetti — Nicolas Schul/Universal

Un lycéen coincé dans une boucle temporelle revit sa journée de « colle ».

De jeunes acteurs peu connus apportent un vent de fraîcheur.

Le réalisateur livre des portraits d’ados drôles et émouvants.

Réaliser une comédie française pour ados, l’équivalent des « teen movies » à l’américaine, c’est ce qu’a souhaité Alexandre Castagnetti avec La Colle où une poignée de lycéens punis se retrouve coincée dans une boucle temporelle.

Des comédiens peu connus comme Arthur Mazet (vu dans Elle de Paul Verhoeven) en bon élève injustement collé et Karidja Touré (membre césarisé de Bande de filles de Céline Sciamma) portent cette fantaisie romantique entre Breakfast Club (John Hughes) et Un jour sans fin (Harold Ramis, 1993). « Il a fallu batailler pour imposer des acteurs qui n’étaient pas des têtes d’affiche », précise le cinéaste.

Un vrai film d’ados

Après le succès de Tamara (2015), Alexandre Castagnetti poursuit son exploration des affres de l’adolescence, de ses clichés et de ses complexes. « Il existe pas mal de comédies destinées aux ados en France mais elles montrent souvent des trentenaires qui se conduisent comme des gamins. J’avais envie de faire un film qui ressemble à son public dans lequel les jeunes peuvent se reconnaître. » Un pari financièrement risqué car, non content de ne pas afficher de stars, La Colle pourrait aussi rebuter les spectateurs plus âgés. « La mode de ratisser large pour plaire à tous les âges m’ennuie », avoue le réalisateur.

Hier soir à l'avant première du film #LaColle au Gaumont Alesia ! J'ai beaucoup rigolé donc --> c'est un super film ! :) pic.twitter.com/bsHRXb8ROq — the ugly duckling (@Charlottenrr) June 28, 2017

Drôle mais pas que…

Avec la complicité du scénariste Christophe Turpin, il fait plonger son film dans le fantastique pour saisir cette période où les adolescents s’affirment face aux autres. A la fin de La Colle, certains auront trouvé l’amour et l’amitié mais tous auront appris à ne pas juger les autres sur leur mine. «Stand by me de Rob Reiner est aussi une référence pour moi car, par-delà les rires, je voulais distiller une certaine émotion. Quand j’étais gamin, j’ai grandi avec certains acteurs et je serais fier si des jeunes pouvaient en faire de même avec mes personnages. »

Quand tu rêves de tes heures de colle, ça donne ÇA ! 🙌 😂 Découvrez la comédie de l'été #LaColle, le 19 juillet en salles 🎬 pic.twitter.com/Z4YW8mBTua — Universal Pictures (@UniversalFR) June 28, 2017

Etonnants de naturel

On a un gros faible pour « Crevette » (incarné par le débutant Noé Ntumba) attendrissant de timidité qui surprend par son naturel. « Nous avons pris deux jours pour répéter tous ensemble afin que tout semble couler de source », explique Alexandre Castagnetti qui a utilisé ensuite des expressions et des idées de ses interprètes sur le tournage. La Colle est hautement recommandable si vous avez envie de découvrir de nouvelles têtes dans une comédie originale. On verrait bien ces cancres attachants devenir les stars de l’été.