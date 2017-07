Nicky Larson bientôt adapté au cinéma

Nicky Larson (Ryo Saeba), le détective privé obsédé (mais néanmoins efficace) inventé par l'auteur de manga Tsukasa H?j?. — Kazé

Philippe Lacheau s’attaque à Nicky Larson. Le cinéaste incarnera le héros du manga culte, dans une adaptation qu’il tournera l’année prochaine. Après les Babysitting et Alibi.com, il s’attaque à un rêve de « gosse ». Il a d’ailleurs partagé sa joie dans une publication Instagram ce jeudi.

>> A lire aussi : «Nicky Larson» n'est pas mort, pour le plus grand bonheur de la génération Club Dorothée

« Nous sommes en pleine écriture »

« Les amis, je suis très fier de vous annoncer mon prochain film ! (avec les copains bien sûr) Joie immense d’adapter et réaliser au cinéma le dessin animé de mon enfance Nicky Larson ! C’est un rêve de gosse qui se réalise. Nous allons tout faire pour ne pas décevoir toute la génération Club Dorothée qui ont connu Nicky Larson et faire découvrir aux autres générations ce détective hors du commun, à la fois drôle et brillant. Nous sommes en pleine écriture, tournage l’année prochaine », écrit-il avec la photo de la première page du scénario.

Selon Allocine, il campera le rôle du détective privé célèbre pour aimer les jeunes filles, « en brun avec les yeux noirs et des muscles en plus », aurait-il précisé. Le casting du film n’a pas été dévoilé mais une chose est sûre : l’adaptation ne sera pas tournée en Asie.