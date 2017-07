Clint Eastwood fait appel aux trois héros du Thalys pour son prochain film

ADAPTATION Le réalisateur de « Gran Torino » s’apprête à tourner « The 15:17 to Paris », inspiré de l’attaque du Thalys…

Clint Eastwood va adapter l'affaire du Thalys au cinéma — Rich Fury/AP/SIPA

Clint Eastwoood ne s’est pas compliqué la vie pour son film sur l’attaque du Thalys. Le cinéaste de 86 ans qui s’apprête à tourner The 15:17 to Paris [Le 15h17 pour Paris] fait appel aux vrais héros pour jouer leur propre rôle sur grand écran, selon The Hollywood Reporter. Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone joueront donc sous la direction du réalisateur de Gran Torino aux côtés de Jenna Fischer (The Office), Judy Greer et Ray Corasani.

Le 21 août, Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone, en vacances en Europe, sont intervenus pour désarmer Ayoub El Khazzani dans un Thalys Amsterdam-Paris, l’empêchant de commettre ce qui aurait pu tourner au massacre. Les trois amis avaient ensuite été acclamés en héros dans le monde entier et notamment été décorés de la Légion d’honneur en France.