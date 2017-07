Quentin Tarantino prépare un film sur la «Manson family» (avec Brad Pitt?)

Quentin Tarantino — WENN

La retraite n’aura pas duré bien longtemps pour ce passionné de cinéma. Quentin Tarantino s’attaque à un nouveau projet : le meurtre commis par Charles Manson et sa secte dans les années 1960. Les Weinstein, producteurs de ses films, sont impliqués dans le projet, qui n’a pas de titre pour l’instant, indique The Hollywood Reporter mardi.

>> A lire aussi : Les films cultes sont à l'honneur, mais comment le deviennent-ils?

Brad Pitt et Jennifer Lawrence au casting?

Tandis que le réalisateur d’Inglorious Basterds peaufine son scénario, Brad Pitt, qui a déjà collaboré avec le cinéaste, et Jennifer Lawrence auraient été approchés. Pour la première fois, Quentin Tarantino se lance dans le fait divers et pas n’importe lequel. A la fin des années 1960, Sharon Tate, épouse de Roman Polanski et enceinte de huit mois, s’est fait assassiner à son domicile par des membres de la communauté appelée « la famille » dirigée par Charles Manson.

Le gourou, l'un des criminels les plus célèbres aux Etats-Unis, emprisonné depuis plus de 40 ans,se prenait pour la réincarnation du Christ et avait fomenté une série de meurtres pour provoquer l'avènement d'une lutte entre Blancs et Noirs dont il pensait que les premiers sortiraient victorieux. Le tournage pourrait commencer pendant l’été 2018.