VIDEO. «Spider-Man Homecoming»: Qui est le nouveau Spidey incarné par Tom Holland?

Tom Holland dans Spider-Man: Homecoming de Jon Watts — Sony Pictures

Tom Holland incarne un Spider-Man turbulent.

Il est le superhéros juvénile au milieu de pointures.

Il fait la plupart de ses cascades lui-même.

A 21 ans, Tom Holland avait déjà une belle expérience professionnelle avant de se glisser dans le costume de l’Homme-araignée pour Spider-Man : Homecoming. S’il l’a déjà porté dans Captain America : Civil War, on l’a vu sur scène dans Billy Eliott puis, récemment, dans The Lost City of Zde James Gray.

Robert Downey Jr., Michael Keaton et Zendaya donnent la réplique au jeune homme dans ces nouvelles aventures musclées. « Mon approche était de montrer un super-héros de 15 ans dans un monde de super-héros adultes, explique Jon Watts à 20 Minutes. Contrairement aux autres films, il n’est pas le seul à avoir des pouvoirs et il doit composer avec les autres membres des Avengers. » C’est ce qui fait l’originalité de ce nouvel épisode !

Tisser, c’est un métier

Le jeune homme, fin athlète et danseur confirmé, a accompli la plupart de ses cascades lui-même grâce à la magie de la capture de mouvements. « J’espère avoir apporté un côté très physique au personnage d’adolescent enthousiaste et un peu casse-cou que ses aînés doivent parfois recadrer », nous confie l’acteur. « L’aspect juvénile de Spidey est particulièrement mis en avant dans ce volet où il affronte le Vautour. « Il ne faut pas oublier que c’est encore un môme à qui on a confié des capacités dont tout garçon de cet âge rêverait. »

Comme une envie de tisser

Le film insiste sur la vie quotidienne du superhéros tout autant que sur ses hauts-faits notamment sur les difficultés pour enfiler son costume. « Sur le tournage, c’est encore plus dur, s’amuse Tom Holland. Il faut une demi-heure pour que je parvienne à entrer dedans. Une fois que j’y suis : pas question d’aller aux toilettes, il faut se retenir. » Ce désagrément n’a pour autant terni la détermination du comédien. « Je sais que ce rôle fait de moi un modèle pour bien des jeunes garçons. Si certains sortent de la projection en se disant qu’ils doivent devenir ce qu’ils souhaitent, je serai fier de moi. »

Tisser vers la gloire

Tom Holland se prépare maintenant à devenir une star. « Ma vie a déjà changé et j’ai été bien coaché par mes aînés comme Robert Downey Jr. Je garde la tête sur les épaules. » Tout juste se plaît-il à présenter sa figurine en Spider-Man à ses propres jouets d’enfant. « C’est maintenant avec moi que des bambins vont inventer de nouvelles aventures », sourit-il. Les suites des siennes en Spidey sont programmées pour un tournage en juin 2018.