VIDEO. Luc Besson a pris des risques pour «Valérian et la Cité des milles planètes»

CINEMA « Valérian et la Cité des milles planètes » est la plus grande production indépendante européenne…

L'actrice Cara Delevingne et le réalisateur Luc Besson à Las Vegas — WENN

Luc Besson est loin d’en être à ses débuts derrière la caméra et pourtant, les risques pour le réalisateur sont toujours bel et bien présents. Tant sur le plan humain que financier, son nouveau film Valérian et la Cité des milles planètes, dont la sortie est prévue le 26 juillet prochain, comporte son lot d’appréhensions.

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANÈTES

En avant-première

Mardi 25 Juillet à 20h25 et 22h45 en 3D pic.twitter.com/2ROqvnKiqy — Majestic Vesoul (@Majestic_Vesoul) July 4, 2017

Pour son film, inspiré de la bande dessinée Valérian et Laureline, le réalisateur a fait appel aux acteurs Cara Delevingne et Dane Dehaan dans le rôle des personnages principaux. Le long-métrage est notamment produit par sa propre société de production EuropaCorp. Et comme le rapporte Screen Daily, le budget engagé est colossal puisque ses coûts s’élèvent à près de 180 millions de dollars. Soit le plus grand montant de tous les temps pour une production indépendante en Europe.

>> A lire aussi : VIDEO. Le très attendu «Valerian» dévoile un nouveau trailer explosif

Un risque pour la notoriété

Néanmoins, ce ne sont pas tant les frais qui inquiètent Luc Besson, mais plutôt l’accueil qui sera réservé au film à sa sortie. « Le risque pour EuropaCorp représente 4 % du budget, donc cela ne comporte pas vraiment de risque financier. Le danger pour la boîte, c’est plutôt celui de la notoriété », a expliqué le réalisateur dans un entretien avec Screen Daily.

Principalement inquiet pour l’avenir, il a ensuite conclu : « Si le film fait un grand flop, nous perdrons la crédibilité pour réaliser ce type de films. Le risque n’est pas financier, mais plutôt humain ».

>> A lire aussi : Tout n’était pas si clair entre Cara Delevingne et Rita Ora