VIDEO. «On the Milky Road»: Kusturica sous le charme de Monica Bellucci

DRAME Le réalisateur met merveilleusement l’actrice en valeur dans « On the Milky Way », belle histoire d’amour en temps de guerre…

Monica Bellucci et Emir Kusturica dans On the Milky Road d'Emir Kusturica — Wild Bunch distribution

Emir Kusturica donne la réplique à Monica Bellucci dans son nouveau film.

Il lui offre un très beau rôle de femme amoureuse.

Le réalisateur est aussi à l’aise devant que derrière la caméra.

Emir Kusturica s’est offert une partenaire de charme pour On the Milky Road qui marque son grand retour derrière (et devant) la caméra. Le réalisateur offre un rôle magnifique à Monica Bellucci, superbe en réfugiée italienne qui partage la passion d’un laitier que le réalisateur incarne lui-même.

>> A lire aussi : Monica Bellucci avant Cannes: «Je suis fragile et c’est ce qui fait ma force»

« Cette histoire d’amour impossible est la dernière fois que je parle de la guerre en ex-Yougoslavie et c’est sans doute aussi l’ultime fois que je me dirige moi-même », confie Emir Kusturica à 20 Minutes. Face à Monica Bellucci, il éblouit par son style inimitable tout en fantaisie burlesque et en musiques entraînantes qui ne gomment pourtant pas la violence d’une période troublée.

Monica Bellissima

Ces aventures rocambolesques et poétiques remettent la comédienne sur le devant de l’écran. « Elle était idéale car elle représente la femme éternelle aussi belle que généreuse mais ce n’est pas seulement cela qui m’a donné l’idée de lui confier ce personnage. Je l’ai fait parce que Monica est surtout une immense comédienne et que je trouve qu’on ne lui confie pas assez souvent des rôles où elle peut le montrer. » Emouvant quand il transporte des bidons de laits au péril de sa vie, l’acteur réalisateur se fait tout petit devant sa partenaire qu’il célèbre à longueur de film.

Monica bravissima

La comédienne a aussi bluffé le réalisateur du Temps des gitans et de Chat noir, Chat blanc par sa résistance. « Le tournage était très physique et épuisant mais je ne l’ai jamais entendue se plaindre. Elle s’est conduite en bon soldat avec une détermination digne de son personnage. » Pour le film, l’actrice a accepté d’apprendre le serbe, de se baigner dans de l’eau glacée et de chanter. « J’aimerais penser que je lui ai permis de s’exprimer à fond comme elle ne l’avait peut-être jamais fait. » Comme Emir Kusturica, le spectateur tombe sous le charme de Monica.

Buonanotte amici🌹good night friends 💋#MonicaBellucci 😘Monica Bellucci ‘On The Milky Road’Madrid Photocall on June 29,2017 in Madrid, Spain.💋 pic.twitter.com/BxNFENeByY — Monica Bellucci (@MonicaBellucciF) June 29, 2017

Monica bis repetita

Le cinéaste de 64 printemps est si emballé par son travail avec la comédienne qu’il aimerait la retrouver bientôt sur un plateau. « Elle a encore tant à donner que cela nourrit mon inspiration. Si toutes les actrices étaient comme elle, être réalisateur serait un rêve. » Monica, si vous nous lisez, guettez votre boîte aux lettres car on est impatients de voir ce qu’une nouvelle collaboration entre Emir Kusturica et vous pourrait donner.