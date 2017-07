VIDEO. Secrets de tournage: Pierre Coffin double tous les Minions de «Moi, moche et méchant 3»

Moi, moche et méchant 3 — Copyright Universal Pictures International France

L'un des réalisateurs de «Moi, moche et méchant 3» prête sa voix à tous les Minions

Roschdy Zem et Emilie Dequenne sont des pompiers dans «Les hommes du feu»

Océanerosemarie tombe amoureuse d'une autre femme dans «Embrasse-moi!»

Les Minions décident de faire grève et de quitter leur employeur devenu trop gentil à leur goût. Des pompiers courageux sauvent des vies dans le sud de la France et une jeune ostéopathe se prend d’amour pour une photographe craquante.

De toutes les couleurs

Ils sont jaune canari les Minions de Moi, moche et méchant 3 de Pierre Coffin, Kyle Balda et Eric Guillon. Si Gad et Arié Elmaleh prêtent leurs voix au héros Gru et à son frère jumeau Dru, c’est le coréalisateur Pierre Coffin qui s’est chargé de doubler tous les Minions de son film comme il le fait depuis les débuts de la saga.

Ils ont de beaux camions rouges, les pompiers, dans Les hommes du feu. Pierre Jolivet y fait découvrir la vie quotidienne de ces héros tant au travail qu’en famille. Roschdy Zem et Emilie Dequenne se laissent emporter dans ce film qui allie le suspense d’un divertissement à une belle aventure humaine.

Elles sont roses les aventures tendrement romantiques d’Embrasse-moi ! d' Océanerosemarie et Cyprien Vial. Deux jeunes femmes s’aiment joyeusement dans cette comédie tonique, idéale pour passer un bon moment en plein cœur de l’été. On y rit de bon cœur avec les héroïnes campées par Océanerosemarie et Alice Pol.