VIDEO. «Moi, moche et méchant 3»: Qui est Dru, le frère jumeau du héros Gru ?

Gru et Dru dans Moi, miche et méchant 3 de Pierre Coffin, Kyle Balda et Eric Guillon — Universal

Le héros de « Moi, moche et méchant » se découvre un frangin.

Ce nouveau personnage vole la vedette aux Minions.

Gad et Arié Elmaleh doublent les frères en français.

Gru, l’antihéros à l’écharpe rayée et au pardessus noir est de retour avec ses fillettes, son épouse et ses Minions dans Moi, moche et méchant 3 de Pierre Coffin, Kyle Balda et Eric Guillon. Une grande nouveauté vient cependant bouleverser ce petit monde quand il se découvre un frère jumeau qui est son parfait opposé. Aussi solaire que Gru est sinistre, Dru n’a qu’une envie : apprendre à commettre le Mal.

« Nous sommes partis sur le concept du frère jumeau mais tout était à créer, de son look à son caractère, ce qui a fait l’objet de nombreux concepts et réunions avec les scénaristes et le producteurChris Meledandri », précise Pierre Coffin. C’est par tâtonnements que Dru a fini par voir le jour. Les deux héros se complètent fort bien quand ils traquent un voleur de diamant tout droit sorti des années 1980.

Steve Carell multiplié par deux

« On n’a pas fait dans la nuance. On voulait un chevelu et un chauve, un joyeux et un triste et Steve Carell a brodé sur tout cela. Nous lui devons 50 % du personnage », insiste Coffin qui s’est chargé de la direction d’acteurs. Dans une scène tordante, les deux frères se font passer l’un pour l’autre devant leur famille consternée. « Steve a improvisé cela à l’enregistrement puis les animateurs ont fait le reste. » Et le spectateur est plié de rire !

Un acteur pour deux personnages

Steve Carell double les frangins en anglais mais ce sont Gad et Arié Elmaleh qui se sont partagé le travail dans la version française. « Ils ont dit oui avec enthousiasme et se sont bien amusés », raconte Pierre Coffin. Le duo fonctionne parfaitement dans les deux langues car les rapports entre les deux héros sont fort réjouissants. « Nous avons souhaité remettre Gru davantage au centre du récit et Dru était une façon amusante de le faire » explique Eric Guillon.

Dans quelques jours au cinéma ! #moimocheetmechant3 #MM3 #mercipierre A post shared by GAD (@gadelmaleh) on Jun 29, 2017 at 10:10am PDT

Pas de fourrure

Si les créateurs ont vite été d’accord pour que Dru soit tout de blanc vêtu, son look a cependant évolué. « Je lui avais d’abord mis un manteau de fourrure blanc pour souligner son côté nouveau riche un peu bling bling mais nous y avons renoncé car les poils auraient été un cauchemar à animer », explique Eric Guillon. Dru a donc hérité d’un costume blanc et d’une combinaison de combat immaculée. « Gru et lui devaient avoir un côté yin et yang », insiste Pierre Coffin. Le duo vole la vedette aux Minions dans ce nouvel épisode.