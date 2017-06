Secrets de tournage: Une partie de «The Last Girl» a été tournée à Tchernobyl

Sennia Nanua et Glenn Close dans The last girl -celle qui a tous les dons de Colm McCarthy — Aimee Spinks - La Belle Company

Attention : des zombies, des croque-morts et des robots destructeurs prennent d’assaut les salles de cinéma ce mercredi. Comédie noire, suspense horrifique ou science-fiction spectaculaire sont à l’affiche.

Le suspense sonne toujours trois fois

Dans The last girl - celle qui a tous les dons de Colm McCarthy, une gamine zombie constitue peut-être le dernier espoir d’une communauté décimée par une épidémie. Le réalisateur a fait tourner quelques plans sur le site de Tchernobyl pour montrer la gravité de la situation tandis Gemma Arterton et Glenn Close cherchent des solutions.

Les croque-morts de Grand Froid, fantaisie macabre signée Gérard Pautonnier, s’égarent en cherchant un cimetière dans des paysages gelés. Jean-Pierre Bacri et Arthur Dupont partagent l’affiche de ce road-movie à l’humour aussi sombre que leurs tenues et le spectateur rit de bon cœur.

Mark Wahlberg et Anthony Hopkins sont les héros de Transformers : The last knight, nouvel opus de la saga. Ils s’amusent à se donner la réplique tandis que des robots toujours plus destructeurs menacent les humains qu’ils pourraient bien finir par anéantir au terme d’une lutte sans merci.

