Bong Joon-ho: «Je savais qu'"Okja" ne serait réussi que si sa créature l'est aussi»

Director Bong Joon-Ho and #Okja cast on the red carpet at Cannes. #OkjaMovie #Okja #BongJoonHo #KoreanCinema #JakeGyllenhaal #TildaSwinton #LilyCollins #SeoHyeonAhn #PaulDano #Cannes #Netflix

A post shared by Okja (2017) (@okjamovie) on May 20, 2017 at 3:19am PDT