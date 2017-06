VIDEO. Pourquoi le film «Okja» aurait pu devenir le blockbuster de l'été

Okja de Bong Joon-ho — Netflix

Le fait qu’il soit produit par et pour la chaîne de télévision Netflix prive Okja de Bong Joon-ho d’une diffusion massive sur grand écran : seuls les abonnés de Netflix pourront le découvrir, dès le 28 juin, sur leur ordinateur, leur tablette, leur smartphone ou à la télé. A de rares exceptions, pas d’écrans de cinéma, donc…

>> A lire aussi : Sera-t-il possible de voir le film «Okja» sur grand écran?

Et dire que ce film aurait pu devenir le blockbuster qui fédère tous les publics cet été. 20 Minutes explique pourquoi. Car au fait, Okja, c’est quoi ?

Une belle histoire pour toute la famille

On est conquis par l’histoire d’une gamine adorable et de sa truie transgénique que de méchants industriels veulent transformer en charcuterie. « Les animaux et les enfants font bon ménage dans les contes », précise le réalisateur de The Host, du génial Memories of murder (qui ressort 5 juillet en salles et en version restaurée) ou du Transperceneigne, qui signe ici sa première œuvre ouvertement grand public.

>> A lire aussi : Bong Joon-ho: «Okja doit sa réussite à celle de la créature»

Une créature qu’on aimerait adopter

C’est simple : Okja est faite pour être déclinée en peluche bien davantage que pour finir en plat du jour. Cette bébête imposante est une pure réussite qui rejoint E.T., Gizmo, Totoro et autres bestioles adorables dans le panthéon des créatures imaginaires qu’on aimerait pouvoir câliner sans autre forme de procès.

>> A lire aussi : C'est à Netflix qu'«Okja» doit sa liberté, selon Bong Joon-ho

Comble de l'ironie, la pub pour la diffusion d'OKJA sur Netflix le 28 juin (en ce moment sur les abribus) met en avant "UN FILM DE CINEMA" pic.twitter.com/U2EpmmDMt4 — the thing (@YannBreheret) June 26, 2017

Le message est écolo mais pas trop

Boon Jong-ho dénonce l’élevage en batterie et les souffrances animales sans pour autant faire culpabiliser l’amateur de côte de bœuf. Ni lui, ni les personnages d’Okja ne sont végétariens. « Mon but n’était pas de culpabiliser le public mais de lui faire comprendre une réalité inadmissible », martèle-t-il.

Le film est bouleversant sans être démoralisant

Ça reniflait à tout va pendant la projection d’Okja à Cannes. Même ce public de professionnels, réputé blasé, a le ventre qui se tord quand la jeune héroïne se retrouve séparée de sa grosse bête affectueuse. La fin a, elle aussi, généré bien des soupirs mouillés, tandis qu’autres sortaient le sourire aux lèvres et l’âme chavirée.

Il y a du casting

De grands acteurs ont répondu « présents » à Bong Joon-ho : Tilda Swinton dans un double rôle de méchantes sœurs jumelles, Jake Gyllenhaall en savant sadique et m’as-tu vu et Paul Dano en activiste écolo frappadingue ajoute un grain de fantaisie à ce merveilleux conte qui mériterait vraiment une diffusion plus large.