VIDEO. «Voyage of time»: Terrence Malick emmène une deuxième fournée de spectateurs

C’était censé être une projection unique le 4 mai dernier, mais Voyage of time - Au fil de la vie de Terrence Malick a emballé le public au point que le distributeur Mars Films a décidé remettre le couvert jeudi 29 juin. Ce documentaire unique en son genre, où le réalisateur de Tree of life s’interroge sur la place de l’homme dans l’univers, a fait vibrer ceux qui ont eu la chance de le découvrir.

D’après des renseignements pris auprès du distributeur, la première salve de projections a attiré 20.462 spectateurs sur 35 séances, soit une moyenne de 87 entrées par copie. De quoi donner envie de montrer de nouveau le film dans 110 salles, toujours en projection unique. Mais qu’est-ce qui attire donc tant les gens dans les salles pour voir un pur poème filmé, non narratif ? 20 Minutes a puisé des éléments de réponse en questionnant quelques spectateurs conquis.

Terrence Malick, on l’aime ou le hait ! Ceux qui l’adorent sont prêts à accepter de ne pas tout comprendre tellement ils sont transportés. « Je ne saisis pas tout ce qu’il veut dire tout de suite, avoue Béatrice 22 ans, étudiante en cinéma. Je compte donc retourner voir Voyage of Time afin de mieux appréhender le film. » Fred, 55 ans, professeur des écoles, partage son point de vue. « L’expérience était tellement puissante qu’une seule vision ne suffit pas », confie-t-il.

Ceux qui n’ont pas encore vu le film semblent ravis de cette nouvelle opportunité. « Je vais voir tout ce que fait Malick car il s’inscrit hors des circuits commerciaux », affirme Geneviève, retraitée. Occupée lors des premières séances, elle compte se rattraper tout comme Sylvaine, boulangère de 41 ans qui s’exclame : « Ça fait du bien de voir des films qui vous tirent vers le haut, ça change de comédies ! » Est-ce la dernière chance de voir Voyage of time ? « Nous ne fermons pas la porte », déclare Carole Bouvier de chez Mars Films, quand on la questionne sur d’éventuelles autres projections.

