Cinéma

MAGIE L’acteur américain Will Smith serait en pourparlers avec Disney pour incarner le génie dans le prochain « Aladdin »…

Will Smith à l'avant-première de Beauté cachée, à Londres - WENN

C.B.

Disney négocie avec Will Smith pour qu’il incarne le génie dans le film « Aladdin »

La firme américaine se lance dans des versions filmées de plusieurs dessins animés

Beyoncé pourrait doubler Nala dans l’adaptation du « Roi Lion »

Verra-t-on bientôt Will Smith sortir de la lampe ? C’est en tout cas ce qu’affirme le Hollywood Reporter. Le magazine américain a révélé cette semaine que des négociations avaient commencé entre la star du Prince de Bel Air et Disney pour qu’il incarne le génie dans la version filmée d’Aladdin.

Si l’on sait que cette adaptation au cinéma sera réalisée par Guy Ritchie, on ignore encore qui incarnera le héros et la princesse Jasmine. En ce qui concerne le génie, rien n’est encore signé tant que la firme et Will Smith ne se seront pas mis d’accord sur le cachet de l’acteur.

Une adaptation « ambitieuse »

L’adaptation d’Aladdin au cinéma a été annoncée comme « ambitieuse » et « sortant des sentiers battus ». Il faudra en effet qu’elle soit à la hauteur du dessin animé de 1992 dans lequel Robin Williams prêtait sa voix au génie.

Disney ne semble pas vouloir s’arrêter après le succès du film La Belle et la Bête. En effet, le studio américain a également l’intention d’embaucher Beyoncé pour doubler le personnage de Nala dans son remake du Roi Lion. A qui le tour ?

