Séances glamours en perspective au pied des marches… de la salle Debussy. Le Festival de Cannes s’est trouvé une présidente de rêve pour son jury de la très cinéphile section Un certain regard : Uma Thurman.

« En vingt ans de carrière, l’actrice américaine a démontré son audace et son goût du risque », rappelle le Festival dans son communiqué. Révélée à l’âge de 17 ans dans Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears et Les Aventures du baron de Münchausen de Terry Gilliam, Uma Thurman devient la muse de Quentin Tarantino à travers Pulp Fiction (Palme d’or 1994) ou Kill Bill (volume 1 & 2), autant de films présentés triomphalement à Cannes.

Entre-temps, Uma Thurman poursuit sa carrière auprès d’Andrew Niccol (Bienvenue à Gattaca), Woody Allen (Accords et Désaccords), Roland Joffé (Vatel), Ethan Hawke (Chelsea Walls). Elle a rejoint dernièrement la distribution du nouvel opus de Lars von Trier, The House that Jack Built, aux côtés de Matt Dillon et Bruno Ganz.

Selon le Festival, un registre aussi large, « témoigne d’un esprit libre et indépendant développé dès son enfance au sein d’une famille hippie ». Trouble, sensuelle ou autoritaire, celle qui doit son prénom à la déesse hindoue de la beauté et de la lumière a déjà été membre du Jury de la compétition présidé par Robert De Niro en 2011.

Uma Thurman prolonge donc cette année l’expérience cinéphile en tant que présidente du Jury Un Certain Regard. « Deuxième compétition de la Sélection officielle, la programmation Un Certain Regard propose des œuvres singulières dans leur propos et leur esthétique », rappelle le Festival. On y trouve pour l’instant seize films, parmi lesquels sept premiers films, ainsi que les derniers opus de Mathieu Amalric, Laurent Cantet, Sergio Castellitto ou Kiyoshi Kurosawa.

Le palmarès de la section Un Certain Regard sera dévoilé le samedi 27 mai vers 20 heures.