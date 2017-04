Cinéma

ADAPTATION Clint Eastwood va adapter l'ouvrage «The 15:17 to Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes» sur l'attaque terroriste du Thalys...

Clint Eastwood - WENN

L.B.

Clint Eastwood (qui n’est toujours pas à la retraite) a déjà un nouveau projet en tête. Pour son prochain film, le cinéaste américain de 86 ans va adapter l’ouvrage The 15:17 to Paris : The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes sur la tentative d’ attaque dans le Thalys le 21 août 2015 où trois touristes américains ont mis en échec un djihadiste qui s’apprêtait à passer à l’acte. Le tournage pourrait commencer dès cette année et, pour donner un coup de main au réalisateur de Gran Torino qui n’a toujours pas trouvé de titre à son projet, nous lui avons mâché le travail. Voici le casting quatre étoiles auquel nous avons pensé. Ne nous remercie pas Clint.

Jean-Hugues Anglade dans le rôle de…

Jean-Hugues Anglade, pardi ! Ce serait dommage de se refuser un acteur qui a vécu l’action de près. Dans le Thalys le 21 août 2015, il s’était ému à plusieurs reprises de la manière dont les agents ferroviaires avaient pris la fuite dans le train. « J’ai vu la proximité de mon exécution, et je l’ai vue pour ma compagne et mes enfants », avait raconté le comédien de Braquo. (…) On a tout fait pour essayer de s’en sortir, mais on ne peut pas sortir d’un TGV qui ne veut pas vous laisser sortir. » Jean-Hugues Anglade, c’est une garantie d’authenticité.

L'acteur Jean-Hugues Anglade arrive à la projection du film - Loic Venance AFP

Vin Diesel dans le rôle de…

Spencer Stone. Souvenez-vous : le blondinet au crâne rasé qui a été blessé au cutter en arrêtant Ayoub El-Khazzani. Vin Diesel, montagne de muscles connu pour son absence de cheveux et pour la franchise Fast and furious, c’est l’incarnation du héros à l’américaine. On imagine déjà Vin sortir au ralenti de l’hôpital, son bras en écharpe, accompagné d’une musique un peu larmoyante comme Clint sait si bien le faire. Du grand spectacle.

Montage Spencer Stone et Vin Diesel - Sipa

Channing Tatum dans le rôle de…

Alek Skarlatos. Pour la ressemblance et le bonus muscles. Channing Tatum, c’est le « boy next door » version armoire à glace idéal pour enfiler le rôle du militaire de la Garde nationale de l’Oregon qui a participé à la 21e saison de Dancing with the Stars. Habitué à se déhancher, le héros de Magic Mike fera très bien l’affaire.

Montage Alek Skarlatos et Channing Tatum - Sipa

Dwayne « The Rock » Johnson dans le rôle…

Du troisième héros, Anthony Sadler qui a aidé ses deux amis d’enfance à immobiliser le djihadiste. Ok, le catcheur pèse le double de son poids, mais on n’hésite pas à mettre le paquet. Et puis, on parle de trois potes devenus des petites légendes, on ne déconne pas avec le casting.

Montage Anthony Sadler et Dwayne Johnson - Sipa

Avec la participation de Jean-Claude Van Damme

Faut-il vraiment expliquer pourquoi ? Jean-Claude, notre vedette belge qui a réussi aux Etats-Unis, c’est le clin d’oeil géographique et une petite réjouissance en prime. A 56 ans, il sera parfait dans le rôle du contrôleur du train paniqué qui tente d’apporter les premiers soins aux passagers.

Jean-Claude Van Damme a perdu son sang-froid à la télé australienne - John Salangsang/AP/SIP

Le caméo de Clint Eastwood

Vous avez déjà vu un film de Clint Eastwood où il n’apparaît pas (sûrement, mais c’est rare). On a pensé à lui pour le rôle du vieux conducteur de train. Si on oublie qu’en France l’âge de la retraire c’est 62 ans, ça passe.

