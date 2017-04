Cinéma

CINEMA Cette adaptation reposera sur le livre écrit par les trois Américains qui ont neutralisé le djihadiste Ayoub El Khazzani en août 2015…

Clint Eastwood va adapter l'affaire du Thalys au cinéma - Rich Fury/AP/SIPA

C.W.

Rien de mieux que la réalité pour Clint Eastwood. Après American Sniper et Sully, le réalisateur s’inspire à nouveau de faits réels : l’attaque du Thalys. Comme l’a révélé Deadline, le film reposera sur le livre écrit par les trois Américains qui ont neutralisé l'auteur de l'attaque, intitulé The 15:17 to Paris, The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes.

>> A lire aussi: «Sully»: Tom Hanks «bluffé par le travail» de Clint Eastwood

Trois héros américains

Produit par Warner Bros, le tournage ne devrait pas tarder à commencer, explique le site américain Deadline. Le film de Clint Eastwood retracera donc l’attaque du djihadiste Ayoub El Khazzani le 25 août 2015 à bord du Thalys reliant Amsterdam à Paris. Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone, trois « héros » américains, avaient alors réussi à maîtriser l’assaillant et éviter ainsi un drame. Pour ce geste, François Hollande les avait décorés de la Légion d’honneur.

Mots-clés :