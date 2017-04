Cinéma

MAITRESSE DE CEREMONIE Monica Bellucci se prépare pour être la maîtresse de cérémonie du 70e Festival de Cannes. Un événement diffusé en clair sur Canal+, les 17 et 28 mai prochains…

Monica Bellucci à la conférence de presse de Cannes - Caroline Vié

Caroline Vié Twitter

Elle semble sereine Monica Bellucci à quelques semaines du début Festival de Cannes. Elle y sera la maîtresse des cérémonies d’ouverture et de clôture, diffusées en clair sur Canal +. Elle avait déjà tenu ce rôle en 2003 avec un trac énorme. « Il y a vraiment eu un moment où je me suis demandé ce que je faisais là, plaisante-t-elle. J’espère avoir moins peur cette fois-ci même si j’aime l’idée de vaincre mon angoisse. »

Monica B. ne sait pas encore quelle tenue elle choisira pour ses présentations. « Je peux juste vous dire que je porterai une marque glamour, car le rêve fait aussi partie l’expérience. C’est une des raisons de me réjouir. » Alex Lutz mettra en scène ses interventions. « Je crois en son talent et en son humour », raconte la comédienne qui se fera aussi aider pour écrire son texte afin d'« être certaine de ne pas faire d’impair en français. »

Que bella ! #cannes2017 #monicabellucci #canal+ A post shared by @caroklouk on Apr 20, 2017 at 6:20am PDT

L’humour est-il indispensable ?

« Rien n’est obligé, martèle Monica Bellucci et le fait qu’il y a eu une polémique avec les textes de Laurent Lafitte l’an passé prouve que nous nous laisse faire ce que nous souhaitons : pour moi, polémique est synonyme de liberté. » La Belluccissima ne tient pas à obligatoirement à faire drôle mais elle a envie de s’amuser sur scène. « J’aimerais offrir de la légèreté et de l’élégance car Cannes, c’est aussi cela ! »

Cette huitième visite sur la Croisette donne l’occasion à la comédienne de dire son amour au Festival. « J’y ai présenté des films et j’ai été juré : j’y ai donc vécu de nombreuses expériences. Je trouve très flatteur qu’on ait pensé à moi pour cette 70e édition, c’est une forme de consécration, alors que je n’étais pas venue depuis 2014. » Avec un livre Rencontres clandestines (qui sortira le 10 mai prochain aux Editions de l’Archipel), une série (Mozart in the Jungle) et un film (On the milky road d’Emir Kusturica), la comédienne revient sur le devant de la scène dans les prochains mois.

« Ma présence à Cannes est aussi une façon de célébrer tout cela, en même temps que mon amour pour le cinéma. Je suis en pleine forme et cela me donne envie de me montrer. » On attend avec impatience de découvrir comment Monica Bellucci renouvellera l’exercice délicat de maîtresse de cérémonie. « Je suis fragile et c’est ce qui fait ma force », clame cette cinéphile qui ne parlera pas de politique sur scène bien que « tous les choix, y compris celui d’avoir des enfants sont politiques. »

