Cinéma

CINEMA Le film des deux acolytes sortira le 21 juin prochain…

Image extraite du film «Bad Buzz» d'Eric et Quentin - Capture d'écran YouTube

C.W.

Bientôt le baptême du feu. Le 21 juin prochain, Eric et Quentin seront les têtes d’affiche de leur premier long-métrage : Bad Buzz. Réalisé par Stéphane Kazandjian, le film vient de se dévoiler dans un premier teaser qui présage d’un univers à l’image du duo comique : déjanté.

Découvrez le teaser de « Bad Buzz » :

Quarante-huit heures pour éviter le bad buzz

Dans ce premier film où Eric et Quentin interpréteront leur propre rôle, les acolytes se retrouveront pris au piège par une photo compromettante prise en soirée, et auront 48 heures pour faire oublier ce « bad buzz ». On imagine que cela ne sera pas si simple que ça… Dans ce premier extrait, on découvre le duo à la morgue, près du cercueil d’une grand-mère. « On sent que c’était quelqu’un de joyeux. On la fout sur Instagram ou Twitter, ça va être hyper émouvant, ça va faire un bon buzz, les gens vont adorer », déclare Eric, avant de mettre le feu au linceul...

Mots-clés :