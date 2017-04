Cinéma

VIDEO Il y a des chiens craquants, des aliens terrifiants et des poilus attendrissants ce mercredi dans les salles de cinéma…

Mes vies de chien - CONSTANTIN VERLEIH/GMBH

Caroline Vié et Thomas Lemoine

Cette semaine, le spectateur pourra partager les vies d’un chien sur plusieurs décennies, la terreur d’astronautes perdus dans l’espace et le retour à la vie de soldats de la Première guerre mondiale.

De la Terre et l’espace

Dans Mes vies de chien de Lasse Hallström, un toutou revient dans plusieurs corps différents afin de rester près de son maître. L’équipe a eu fort à faire pour sélectionner toutes les bestioles qui incarnent Bailey, le héros du film, pour cette chronique familiale qui plaira aux amis des animaux.

>> A lire aussi : «Mes vies de chien»: Un film au poil où les toutous sont stars

Life : origine inconnue de Daniel Espinosa confronte Jake Gyllenhaal et l’équipage d’une station spatiale à un extraterrestre pas vraiment amical. Cet E.T. se verrait bien débarquer sur Terre pour y prendre ses quartiers. On tremble avec eux tant le suspense est haletant.

>> A lire aussi : Jake Gyllenhaal: «Le scénario de "Life - Origine inconnue" m'a vraiment fait flipper»

Romain Duris et Grégory Gadebois peinent à revenir à la vie civile dans Cessez-le-feu d’Emmanuel Courcol. Chacun de ces deux frères réagit différemment après avoir été confronté aux combats de la Première Guerre mondiale dans ce film bouleversant.

>> A lire aussi : Muet dans «Cessez-le-feu», Grégory Gadebois laisse ses partenaires sans voix

Mots-clés :